«СКА-Хабаровск» расстался с тренером

https://news.ru/storage/news/6a071bf55b416105850a46f0fa2adde0/085d3086-b1e3-40b6-9a10-cb54ad17696a_850.jpg ФК «СКА-Хабаровск»

Руководство футбольного клуба «СКА-Хабаровск» приняло решение о расторжении контракта со старшим тренером команды Александром Гришиным. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Гришин сам попросил о расторжении договора по семейным обстоятельствам. Руководство клуба не стало препятствовать принятому решению Гришина.

Александр Гришин начал работать с командой с августа 2018 года.

«СКА-Хабаровск» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, заработав 33 очка.

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