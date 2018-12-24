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«СКА-Хабаровск» расстался с тренером

ФК «СКА-Хабаровск»

спорт [ версия для печати ]

Руководство футбольного клуба «СКА-Хабаровск» приняло решение о расторжении контракта со старшим тренером команды Александром Гришиным. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Гришин сам попросил о расторжении договора по семейным обстоятельствам. Руководство клуба не стало препятствовать принятому решению Гришина.

Александр Гришин начал работать с командой с августа 2018 года.

«СКА-Хабаровск» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, заработав 33 очка.

Ранее News.ru сообщал, что игрок «Манчестер Сити» Фернандинью отказывается играть за национальную команду.


#футбол #СКА-Хабаровск
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