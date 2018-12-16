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Ситуация с деньгами в «Анжи» остаётся тяжёлой

vk.com/fc_anji

спорт [ версия для печати ]

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» смог уменьшить долг на 80 миллионов рублей. ФК остаётся должен 220 миллионов, сообщил гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов.

Он рассказал, что часть долга удалось погасить благодаря поступившим средствам от Российской футбольной премьер-лиги

«Где-то мы использовали взаимозачеты с контрагентами, использовали рекламу. Несмотря на то, что ситуация продолжает оставаться стабильно тяжелой», — сказал Флегонтов РИА Новости.

«Анжи» в 17 турах чемпионата России набрал 15 очков и занимает 15-е место в таблице.

Ранее News.ru писал, что в матче 17-го тура РПЛ московский «Спартак» обыграл махачкалинский «Анжи» со счётом 3:0.


#футбол #Анжи #долги
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