Синицина и Кацалапов стали чемпионами России

https://news.ru/storage/news/2de9f87431bfb1b94589e948022d5729/4dd2e391-fb02-42a9-a849-cbeb01e34019_850.jpg Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли чемпионат России среди танцевальных пар. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены получили 212,32 балла.

Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые набрали за обе программы 208,49 балла. Замкнули тройку призёров Софья Евдокимова и Егор Базин (179,21). Четвёртыми стали Бетина Попова и Сергей Мозгов (176,95). В пятёрку вошли также Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (175,10).

22 декабря спортивные пары и женщины представят свои произвольные программы. Чемпионат России завершится 23 декабря.

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