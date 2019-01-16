Шлеменко отреагировал на идею приучать детей к алкоголю

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался по поводу идеи депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свинцова о приучении подростков с 16 лет к употреблению «хорошего алкоголя».
По словам спортсмена, «приучать наших, русских детей к алкоголю — недопустимо». Шлеменко назвал инициативу Свинцова «антинародной». Видеообращение боец опубликовал в Instagram.
Свинцов ранее предложил приучать подростков старше 16 лет к употреблению качественного алкоголя внутри семьи, чтобы снизить количество отравлений суррогатами, которые случаются в компании сверстников.
34-летний Шлеменко за карьеру провёл 69 боёв по правилам ММА, в которых одержал 57 побед.
Как писал News.ru, российский боец ММА разгромил банк.