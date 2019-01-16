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Шлеменко отреагировал на идею приучать детей к алкоголю

Александр Шлеменко/ vk.com

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался по поводу идеи депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свинцова о приучении подростков с 16 лет к употреблению «хорошего алкоголя».

По словам спортсмена, «приучать наших, русских детей к алкоголю — недопустимо». Шлеменко назвал инициативу Свинцова «антинародной». Видеообращение боец опубликовал в Instagram.

Свинцов ранее предложил приучать подростков старше 16 лет к употреблению качественного алкоголя внутри семьи, чтобы снизить количество отравлений суррогатами, которые случаются в компании сверстников.

34-летний Шлеменко за карьеру провёл 69 боёв по правилам ММА, в которых одержал 57 побед.

Как писал News.ru, российский боец ММА разгромил банк.


#смешанныеединоборства #АлександрШлеменко
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