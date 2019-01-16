Шлеменко отреагировал на идею приучать детей к алкоголю

https://news.ru/storage/news/7daabfc51e7b08c66d0c9f0d772461b1/1a09d852-0363-4837-bc7d-9a07b8668242_850.jpg Александр Шлеменко/ vk.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался по поводу идеи депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свинцова о приучении подростков с 16 лет к употреблению «хорошего алкоголя».

По словам спортсмена, «приучать наших, русских детей к алкоголю — недопустимо». Шлеменко назвал инициативу Свинцова «антинародной». Видеообращение боец опубликовал в Instagram.

Свинцов ранее предложил приучать подростков старше 16 лет к употреблению качественного алкоголя внутри семьи, чтобы снизить количество отравлений суррогатами, которые случаются в компании сверстников.

34-летний Шлеменко за карьеру провёл 69 боёв по правилам ММА, в которых одержал 57 побед.

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