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Шишкина рассказала о дружбе с украинками, которая может быть проблемой

16:52, 17 августа 2021
Шишкина рассказала о дружбе с украинками, которая может быть проблемой Марта Федина и Анастасия Савчук (Украина) Фото: marta_fedina/instagram.com
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Российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказала о дружбе с коллегами из сборной Украины. Слова Шишкиной приводит «Спорт-Экспресс».

Одна из девочек, выступавших в дуэте, отвечая на вопрос на пресс-конференции по поводу отношений с россиянками, сказала, что мы дружим и всё вообще хорошо. Так украинский дипломат потом заявил, что она подрывает дипломатические и даже военные отношения!сказала Шишкина.

Спортсменка добавила, что только две украинки репостнули её сторис в Instagram с фразой «политические распри нас не разведут», а остальные написали, что тоже её любят, но если такое опубликуют, то получат выговор.

По словам Шишкиной, её украинские коллеги хотели бы принять приглашение россиянки и приехать в гости, но не могут, так как могут быть проблемы.

Ранее Шишкина рассказала о важности секса перед выступлениями.

10 августа сообщалось, что Шишкина вслед за Ромашиной завершила карьеру.

В составе сборной России по синхронному плаванию она завоевала три золотые медали Олимпиад, 14 наград наивысшего достижения чемпионатов мира, и шесть раз Шишкина поднималась на пьедестал чемпионатов Европы.

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