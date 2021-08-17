Шишкина рассказала о дружбе с украинками, которая может быть проблемой

Российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказала о дружбе с коллегами из сборной Украины. Слова Шишкиной приводит «Спорт-Экспресс».

Одна из девочек, выступавших в дуэте, отвечая на вопрос на пресс-конференции по поводу отношений с россиянками, сказала, что мы дружим и всё вообще хорошо. Так украинский дипломат потом заявил, что она подрывает дипломатические и даже военные отношения! — сказала Шишкина.

Спортсменка добавила, что только две украинки репостнули её сторис в Instagram с фразой «политические распри нас не разведут», а остальные написали, что тоже её любят, но если такое опубликуют, то получат выговор.

По словам Шишкиной, её украинские коллеги хотели бы принять приглашение россиянки и приехать в гости, но не могут, так как могут быть проблемы.

Ранее Шишкина рассказала о важности секса перед выступлениями.

10 августа сообщалось, что Шишкина вслед за Ромашиной завершила карьеру.

В составе сборной России по синхронному плаванию она завоевала три золотые медали Олимпиад, 14 наград наивысшего достижения чемпионатов мира, и шесть раз Шишкина поднималась на пьедестал чемпионатов Европы.