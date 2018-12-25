Шипулина сравнили с восьмикратным чемпионом ОИ

https://news.ru/storage/news/5c40d3230f367f5a05b9c90b2a96d6a3/a5f34d6b-c605-4e07-8bdb-e8c0bb9d9fc6_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Член правления Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Антона Шипулина завершить карьеру профессионального спортсмена.

«Не хочется опускаться до банальностей, конечно, он оставил яркий след после себя. Я ставлю Антона в один ряд с Бьорндаленом. Другое дело, что некоторые обстоятельства, искусственно созданные, не позволяли ему приблизиться к достижениям великого норвежца. Тем не менее это не умаляет достижений Антона», — приводит его слова «Чемпионат».

Васильев добавил, что Шипулин — образец для многих молодых спортсменов, потому что он, несмотря на давление, показывал высокие результаты.

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Бьорндален — выдающийся норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону. Бьорндален одержал 96 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, а всего имеет 133 победы вместе с командными дисциплинами.

Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.