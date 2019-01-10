Шипулина обвинили в предательстве

https://news.ru/storage/news/73222ce4f01fbf205ec4323092219ca7/90717843-bb95-48ce-bf3e-7ff45a865965_850.jpg BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring/Global Look Press

Антон Шипулин

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин совершил ошибку, отказавшись отстаивать своё право на участие в Пхёнчхане-2018. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

«Для меня Антон сотворил одну ошибку. Он предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду», — цитирует Резцову «Спорт. День за днём».

По мнению Резцовой, Шипулин должен был найти юриста и доказывать свою невиновность. Вместо этого Антон отказался от борьбы.

Ранее News.ru сообщал, что Шипулин завершил спортивную карьеру. Его последним выступлением стала «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене.