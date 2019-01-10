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Шипулина обвинили в предательстве

Антон Шипулин BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring/Global Look Press

Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин совершил ошибку, отказавшись отстаивать своё право на участие в Пхёнчхане-2018. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

«Для меня Антон сотворил одну ошибку. Он предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду», — цитирует Резцову «Спорт. День за днём».

По мнению Резцовой, Шипулин должен был найти юриста и доказывать свою невиновность. Вместо этого Антон отказался от борьбы.

Ранее News.ru сообщал, что Шипулин завершил спортивную карьеру. Его последним выступлением стала «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене.


#биатлон #АнтонШипулин #АнфисаРезцова
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