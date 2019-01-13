Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян

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Антон Шипулин

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин прокомментировал победу женской и мужской российских команд в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Сегодня сборная России по биатлону подарили нам двойной праздник!!! В женской и мужской эстафетах. Это ГЕНИАЛЬНО!!! всех с праздником Российского биатлона!!! Урааааа», — написал Шипулин в Instagram.

11 января 2019 года сборная России впервые с 2006 года сделала золотой дубль в эстафете на этапах Кубка мира.

В составе мужской российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, а в составе женской — Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря. Он олимпийский чемпион Сочи-2014 и победитель чемпионата мира 2017 года (оба раза в эстафете). Ранее News.ru сообщал, что он может стать депутатом Госдумы.