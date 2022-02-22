Шипулин назвал самую неожиданную медаль, выигранную биатлонистами на ОИ

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Министр спорта Польши Камиль Бортничук рассказал о возможности переноса стыкового матча между сборными России и Польши по футболу из-за обострения ситуации на границе между Россией и Украиной. Польский политик в эфире «Польского радио 24» выдвинул предложение провести игру на нейтральном поле.

По крайней мере, мы постараемся это сделать. Польская футбольная ассоциация разрабатывает вариант с игрой на нейтральном поле. Если мы не получим на это согласие со стороны РФ, будем думать дальше,...