Шипулин назвал самую неожиданную медаль, выигранную биатлонистами на ОИ

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал самый приятный сюрприз от российских биатлонистов, которые выступили на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен отметил итоги женской эстафеты, в которой российская команда выиграла серебряную медаль.
Самый приятный сюрприз — женское серебро. Для меня это выступление является показательным. Наша команда собралась в тяжелый момент и отработала на отлично. Единственное, Светлана Миронова зашла на штрафной круг. Однако девчонки показали свой максимум. Хотелось и золота, мы на него надеялись в каждой гонке, но и серебро в данной истории — отличный результат, — сказал Шипулин.
Ранее Шипулин прокомментировал выступление российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен отметил, что значимую роль в их успехе сыграла глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе (ФЛГР).