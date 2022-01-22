Шевченко стал фаворитом на пост главного тренера сборной Польши

Шевченко стал фаворитом на пост главного тренера сборной ПольшиАндрей Шевченко стал фаворитом на пост наставника сборной Польши перед матчем с Россией
Президент Польского футбольного союза (ПФС) Чезари Кулеша хочет видеть в главе национальной сборной Андрея Шевченко. Одним из помощников 45-летнего специалиста из Украины может стать бывший вратарь сборной Польши, сообщает польское издание Super Express
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Издание отмечает, что ранее к заключению контракта был близок 64-летний польский тренер Адам Навалка, но сейчас этот вариант выглядит маловероятным. К тому же Шевченко заинтересован в работе со сборной Польши. Взаимную заинтересованность выразил и глава ПФС Чезари Кулеша.
В январе стало известно, что Шевченко был уволен с должности тренера итальянского клуба «Дженоа». В клубе он проработал два месяца и за это время смог одержать только одну победу.
24 марта сборная Польши проведёт стыковой матч с командой России за право участия на чемпионате мира в Катаре.
Неделю назад пресс-атташе национальной польской сборной по футболу Якуб Квятковский опроверг слухи о переговорах с украинским тренером.