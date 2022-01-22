Шевченко стал фаворитом на пост главного тренера сборной Польши

Президент Польского футбольного союза (ПФС) Чезари Кулеша хочет видеть в главе национальной сборной Андрея Шевченко. Одним из помощников 45-летнего специалиста из Украины может стать бывший вратарь сборной Польши, сообщает польское издание Super Express

По информации ресурса, камнем преткновения в переговорах является зарплата украинца. Шевченко хочет зарабатывать €3 млн евро в год. Максимальный уступок, на который может согласится польская сторона - €2,5 млн евро в год.

Издание отмечает, что ранее к заключению контракта был близок 64-летний польский тренер Адам Навалка, но сейчас этот вариант выглядит маловероятным. К тому же Шевченко заинтересован в работе со сборной Польши. Взаимную заинтересованность выразил и глава ПФС Чезари Кулеша.

В январе стало известно, что Шевченко был уволен с должности тренера итальянского клуба «Дженоа». В клубе он проработал два месяца и за это время смог одержать только одну победу.

24 марта сборная Польши проведёт стыковой матч с командой России за право участия на чемпионате мира в Катаре.

Неделю назад пресс-атташе национальной польской сборной по футболу Якуб Квятковский опроверг слухи о переговорах с украинским тренером.