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Шарапову считают украшением турнира в Санкт-Петербурге

Мария Шарапова AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мария Шарапова

спорт [ версия для печати ]

Директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy по общим вопросам Владимир Камельзон заявил, что участие российской теннисистки Марии Шараповой в международном соревновании является украшением и признанием турнира мирового уровня.

«Ее пребывание в Санкт-Петербурге — это украшение всего турнира. Участие Шараповой — это признание мирового уровня турнира», — цитирует Камельзона РИА Новости.

Он отметил, что состав участников на турнире будет серьёзным. По его словам, дворец будет переполнен, потому что уже многие зрители спрашивают билеты на матчи с участием Марии Шараповой.

Камельзон добавил, что Шарапова вернулась в тур и показала характер русского человека. Спортсменка понимает, что «едет не на праздник» и «просто так ложиться никто не будет».

«Каждый игрок, который выйдет против Шараповой в Санкт-Петербурге, сделает себе имя», — подытожил он.

St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 28 января по 3 февраля 2019 года.


#теннис #МарияШарапова
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