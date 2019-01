Серена Уильямс возомнила себя первой ракеткой мира

Американская теннисистка Серена Уильямс при объявлении игроков перед матчем 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, услышав просьбу появиться на корте первую ракетку мира, вышла из подтрибунного помещения. После этого ей пришлось зайти назад.

Американка в данный момент встречается с румынкой Симоной Халеп, которая и является лидером мирового рейтинга. Уильямс занимает 16-ю строчку.

It's better with sound. pic.twitter.com/xAddacSswz