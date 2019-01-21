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Серена Уильямс возомнила себя первой ракеткой мира

Серена Уильямс Jason Heidrich/Icon Sportswire/Global Look Press

Серена Уильямс

спорт [ версия для печати ]

Американская теннисистка Серена Уильямс при объявлении игроков перед матчем 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, услышав просьбу появиться на корте первую ракетку мира, вышла из подтрибунного помещения. После этого ей пришлось зайти назад.

Американка в данный момент встречается с румынкой Симоной Халеп, которая и является лидером мирового рейтинга. Уильямс занимает 16-ю строчку.

Уильямс — 23-кратная чемпионка самых престижных теннисных соревнований — турниров серии Большого шлема. В парном разряде она становилась триумфатором мэйджоров ещё 15 раз. Уильямс также четыре раза выигрывала Олимпийские игры: трижды в парном разряде и ещё раз в одиночном. Она удерживала первую строчку мирового рейтинга на протяжении 186 недель подряд, что стало рекордом для Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2016-м Уильямс стала мамой, после чего в 2017-м вернулась на корт. В прошедшем сезоне американка два раза сыграла в финале «Шлемов» — на «Уимблдоне» и на Открытом чемпионате США. Оба раза она проиграла (в Лондоне — немке Ангелик Кербер, а в Нью-Йорке — японке Наоми Осаке). 

Серена Уильямс купила дочери чернокожую куклу и объяснилась, писал News.ru.


#теннис #СеренаУильямс #СимонаХалеп
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