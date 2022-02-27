Сборную России предложили исключить из ЧМ-2022 по футболу

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался о новом статусе сборной России по футболу, с которой в квалификации к ЧМ-2022 отказались играть сборная Польша, а также команды Чехии и Швеции. По мнению функционера, российских футболистов не следует допускать к участию на чемпионат мира, сообщает Le Parisien.

Этот вопрос на данный момент не обсуждался мною с руководителями других федераций. Однако я убеждён, что Россию необходимо исключить из числа возможных участников предстоящего чемпионата мира. Это моя изначальная позиция. Хотя обычно я сторонник того, чтобы спорт объединял людей и снижал напряжение. Дело зашло слишком далеко. Мир спорта не может оставаться нейтральным. И мир футбола в том числе. Я точно не буду возражать против исключения России, — сказал Ле Гре.

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта. Он должен пройти в Москве. В этот же день сыграют Швеция и Чехия. Победители этих игр встретятся в финале стыков за выход на чемпионат мира.

Ранее президент Польского футбольной союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Позже сборные Швеции и Чехии поддержали решение поляков. Причина этого шага — военная операция РФ на территории Украины.