18+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Сборная России покинула отель, в котором живут заражённые COVID-19 лыжники

Сборная России по лыжным гонкам покинула отель, в котором живут заражённые COVID-19 норвежские спортсмены
19:51, 26 января 2022
Сборная России покинула отель, в котором живут заражённые COVID-19 лыжники Юрий Бородавко Фото: vk.com/Юрий Бородавко
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вся делегация сборной России по лыжным гонкам покинула отель в итальянском Зайзер-Альме, в котором проживает команда Норвегии. Это было сделано, потому что несколько норвежских спортсменов сдали положительные ПЦР-тесты на COVID-19, сообщил TV2 старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Ранее тренер сборной Норвегии Арильд Морсен сдал положительный тест на COVID-19. После этого случая положительные результаты показали тесты двух лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

Из-за этих случаев вылет сборной Норвегии в Китай был перенесён на 31 января.

Я надеюсь, что больше никто не заразился. Мне очень грустно из-за ситуации с двумя норвежскими спортсменками, — сказал Бородавко.

Тренер уточнил, что сборная России переехала в менее населённый отель, который находится поблизости.

Российская команда вылетит из Милана в Китай в субботу, 29 января.

Ранее федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала имена всех спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине. Окончательный состав сборной России был утверждён на заседании президиума.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео