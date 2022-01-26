Сборная России покинула отель, в котором живут заражённые COVID-19 лыжники

Фото: vk.com/Юрий Бородавко

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в немецком Арбере. Россиянка не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и более чем на 12 секунд опередила ближайшую соперницу.

Буртасова прошла дистанцию 15 км за 44 минуты и 22,9 секунды. Второе место в этой дисциплине заняла представительница Молдавии Алина Стремоус. Она допустила один промах в стрельбе из положения стоя....