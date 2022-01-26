Сборная России покинула отель, в котором живут заражённые COVID-19 лыжники
Сборная России по лыжным гонкам покинула отель, в котором живут заражённые COVID-19 норвежские спортсмены
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
19:51, 26 января 2022
Юрий БородавкоФото: vk.com/Юрий Бородавко
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Вся делегация сборной России по лыжным гонкам покинула отель в итальянском Зайзер-Альме, в котором проживает команда Норвегии. Это было сделано, потому что несколько норвежских спортсменов сдали положительные ПЦР-тесты на COVID-19, сообщил TV2 старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Ранее тренер сборной Норвегии Арильд Морсен сдал положительный тест на COVID-19. После этого случая положительные результаты показали тесты двух лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.
Из-за этих случаев вылет сборной Норвегии в Китай был перенесён на 31 января.
Я надеюсь, что больше никто не заразился. Мне очень грустно из-за ситуации с двумя норвежскими спортсменками, — сказал Бородавко.
Тренер уточнил, что сборная России переехала в менее населённый отель, который находится поблизости.
Российская команда вылетит из Милана в Китай в субботу, 29 января.
Ранее федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала имена всех спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине. Окончательный состав сборной России был утверждён на заседании президиума.