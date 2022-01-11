Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала имена всех спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине. Окончательный состав сборной России был утверждён на заседании президиума, сообщает официальный сайт организации.

В составе национальной команды на Игры отправятся 16 спортсменов, включая чемпиона мира и обладателя Кубка мира прошлого сезона Александра Большунова. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Помимо него в мужской команде оказались Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев.

В состав женской команды вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о планах провести Олимпиаду-2036 в России. В августе 2021 года несколько российских городов выразили готовность принять Игры-2036. Казань выступала первой желающей, позже подключился Санкт-Петербург. Именно эти города являются главными претендентами.