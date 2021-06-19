Сборная России по футболу сняла клип в поддержку МакSим

Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником. МакSим, еще споём вместе! — подписали ролик игроки сборной.
Певица МакSим на днях попала в больницу с 40% поражения лёгких. Её госпитализировали с подозрением на коронавирус, температура тела артистки достигла предельных значений. Тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.
Дышать самостоятельно артистка не могла, её ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Когда певицу выведут из этого состояния, неизвестно.
Песня МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков «Спартака». В 2014 году на матче «Рубин» — «Спартак» организаторы в перерыве включили эту трогательную композицию, а фанаты дружно подхватили её.
Как сообщалось ранее, у знаменитости диагностировали пневмонию с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией, то есть «насыщение кислородом в крови достаточно низкое», парный орган «не прочищался», поэтому медики ввели МакSим в кому.