Самый богатый китаец разорится на итальянский футбол

https://news.ru/storage/news/2fe2e6d0e184d81944cc1b1c4c58f35e/0418c9a1-efbd-4212-ac93-5b1be02cb019_850.jpg TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джек Ма

Китайский предприниматель Джек Ма, основавший Alibaba Group, собирается купить 31% акций итальянского «Интера», которые принадлежат бывшему владельцу клуба Эрику Тохиру.

По информации Football Italia, Ма потратит 150 млн евро. Тохир ранее владел всем пакетом акций «Интера», но в 2016 году продал 69% компании Sunning Holdings Group, 20% из которой принадлежат Ма. По состоянию на конец ноября 2018 года Forbes оценивал состояние Ма в 35,8 млрд долларов. Он является самым богатым человеком в Китае.

После 19 туров итальянского чемпионата «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Лидирует «Ювентус» с 53 очками.

Как писал News.ru, российский футболист продолжит карьеру в Англии.