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Самый богатый китаец разорится на итальянский футбол

Джек Ма TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джек Ма

спорт [ версия для печати ]

Китайский предприниматель Джек Ма, основавший Alibaba Group, собирается купить 31% акций итальянского «Интера», которые принадлежат бывшему владельцу клуба Эрику Тохиру.

По информации Football Italia, Ма потратит 150 млн евро. Тохир ранее владел всем пакетом акций «Интера», но в 2016 году продал 69% компании Sunning Holdings Group, 20% из которой принадлежат Ма. По состоянию на конец ноября 2018 года Forbes оценивал состояние Ма в 35,8 млрд долларов. Он является самым богатым человеком в Китае.

После 19 туров итальянского чемпионата «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Лидирует «Ювентус» с 53 очками.

Как писал News.ru, российский футболист продолжит карьеру в Англии.


#футбол #Интер
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