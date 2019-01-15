Самый богатый китаец разорится на итальянский футбол

Китайский предприниматель Джек Ма, основавший Alibaba Group, собирается купить 31% акций итальянского «Интера», которые принадлежат бывшему владельцу клуба Эрику Тохиру.
По информации Football Italia, Ма потратит 150 млн евро. Тохир ранее владел всем пакетом акций «Интера», но в 2016 году продал 69% компании Sunning Holdings Group, 20% из которой принадлежат Ма. По состоянию на конец ноября 2018 года Forbes оценивал состояние Ма в 35,8 млрд долларов. Он является самым богатым человеком в Китае.
После 19 туров итальянского чемпионата «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Лидирует «Ювентус» с 53 очками.
Как писал News.ru, российский футболист продолжит карьеру в Англии.