«С голой задницей на танк»: реакция Шлеменко на поступки Усика и Ломаченко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выразил своё отношение к украинским боксёрам Александру Усику и Василию Ломаченко, которые присоединились к территориальной обороне Украины. Россиянин пожелал украинским спортсменам, которые взяли в руки оружие, остаться в живых, но их действия 37-летний омич счёл бесполезными. Об этом Шлеменко заявил в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Для меня это выглядит как с голой задницей на танк. В современных реалиях. Это не 50-е, не 60-е годы. Сейчас совершенно другое вооружение. Если вы это показываете — вы даёте пример другим. Усику и Ломаченко, которые взяли в руки оружие, я могу пожелать одно — остаться живыми. Сохраните семью, здоровье и не наделайте глупостей, если уж вы взяли в руки оружие. Не хотелось бы, чтобы они давали пример. По духу они такие же, как русские парни, — сказал Шлеменко.

Ранее чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик рассказал, что готов применять оружие при боестолкновении. Спортсмен отметил, что не испытывает никакого страха в сложившейся ситуации.

Усик и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединились к батальонам территориальной обороны Украины. Боксёры будут охранять мирных граждан от диверсантов и мародёров.