https://static.news.ru/photo/fae4455b-a3c7-4205-a4cb-4e04958654ac_660.jpg Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что организация в 2019 году выявила 202 нарушения антидопинговых правил.

В 2018 году было 146 нарушений, в этом году — 202 нарушения. Нас беспокоят пропущенные тесты. Когда мы видим количество неудавшихся попыток, то у нас возникают вопросы к руководству федераций, — сказал Ганус журналистам во время пресс-конференции.

Ранее Ганус отправил письмо в WADA о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. В пакет документов также вошли письмо офицеров по этике и протокол общего собрания. Помимо этого, Ганус направил лично от себя сопроводительное письмо, писал NEWS.ru.