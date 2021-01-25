РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о санкциях против России

https://static.news.ru/photo/e0280e4a-5ee4-11eb-843e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила пресс-служба организации.

17 декабря 2020 года коллегия арбитров CAS в Лозанне лишила спортсменов из России возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом и гимном своей страны до 16 декабря 2022 года. Помимо этого, Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя Олимпийских игр и чемпионатов мира.

14 января CAS опубликовал мотивировочную часть решения, обвинив российские власти в сокрытии самого факта сокрытия допинговых схем.

В РУСАДА не согласились с выводами суда, там заявили, что суждения основаны на неверной и односторонней оценке фактов. Санкции, наложенные CAS, в России назвали безосновательными и несправедливыми.

Вместе с тем борьбу на этом направлении решено прекратить.

Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определённости, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии, — сказано в сообщении.

В организации отметили, что с решением Спортивного арбитражного суда эта глава была закрыта. В дальнейшем РУСАДА намерено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса национального антидопингового агентства. Там выразили надежду на то, что этот «процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной дорожной карте».

При этом в РУСАДА пообещали защищать права «чистых» российских атлетов, «чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой её форме».

Как писал NEWS.ru, в ответ на решение CAS комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила вместо гимна РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх выходить на площадки под песню военных лет «Катюша».