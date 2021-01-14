Спортсмены предложили ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/3e5199fc-5669-11eb-8882-fa163e074e61_660.jpg Софья Великая Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вместо гимна РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены могут выходить на площадки под песню военных лет «Катюша». С такой инициативой выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Мы обсудили музыкальное сопровождение и большинством голосов остановились на «Катюше». Песня известная, её любят даже дети. Мы предложили её на рассмотрение исполкому ОКР, — рассказала журналистам председатель комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

Она отметила, что рассматривались разные варианты. В их числе были и современные композиции. Великая, впрочем, не уточняла, какие именно.

До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не имеют права выступать на крупнейших международных соревнованиях под национальным флагом. Также запрещён к использованию гимн РФ. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с делом о допинге в нашей стране.

Стоит заметить, что вариант использовать «Катюшу» вместо гимна возник не впервые. Ещё в декабре её же предложил народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня.

Ранее NEWS.ru писал, что CAS опубликовал полный текст решения по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В нём суд заявил, что российские власти, после того как стала вскрываться допинговая схема в стране, вместо прояснения ситуации, решили скрыть факт сокрытия этой схемы.