https://static.news.ru/photo/e46dc094-a87e-11e9-973e-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Дубровский Фото: Сергей Дубровский/vkontakte

Чемпион России по лёгкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский стал самым тестируемым на допинг спортсменом страны. Атлет девять раз сдавал анализы во время проверок РУСАДА с января по июнь текущего года.

По восемь раз в поле зрения допинг-офицеров попадали ходоки Дементий Чепарев и Елена Лашманова. По семь — бегуны Рудольф Верховых, Анастасия Шукшина, Владимир Никитин, а также тяжелоатлетка Кристина Соболь, пишет ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что в допинг-пробах экс-волейболиста сборной России Павла Мороза нашли следы кокаина. За это его отстранили от большого спорта на полтора года.

Мороз провёл 22 матча за российскую сборную в период с 2012 по 2015 год. Также он является серебряным призёром чемпионата России (2013/14) в составе новосибирского «Локомотива». Кроме того, в разные годы Павел Мороз выступал за МГТУ, кемеровский «Кузбасс», уфимский «Урал», новоуренгойский «Факел» и «Динамо-ЛО», представляющее Ленинградскую область.