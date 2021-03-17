РПЛ начала тестовый запуск системы добровольной идентификации болельщиков

https://static.news.ru/photo/5c0eca78-8724-11eb-b794-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Систему добровольной идентификации болельщиков запускает Российская премьер-лига (РПЛ). До конца года она будет действовать в тестовом режиме.

Болельщики смогут добровольно зарегистрироваться и авторизироваться при покупке билетов с помощью специального сервиса. Он будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах чемпионата России по футболу сезона-2020/21, сообщается на сайте РПЛ.

Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещений матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Наша цель — протестировать технологию взаимодействия лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным, — говорится в сообщении.

Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. При этом на сайтах клубов в разделах продажи билетов появится кнопка «Войти через Премьер-лигу». В этом случае электронный билет будет оформлен с привязкой к учётной записи болельщика в системе идентификации РПЛ.

По мнению создателей системы, она позволит болельщикам проходить на стадионы через отдельные турникеты. Кроме того, появится единый сервис регистрации и авторизации на всех клубных сайтах по продаже билетов При этом можно будет получать уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп через мобильно приложение. Также болельщики получат доступ к специальным приложениям от клубов: скидки на покупку билетов и атрибутики.

Если тестирование сервиса пройдёт успешно, предложенные механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футбол лишился последнего представителя в еврокубках сезона-2020/2021. «Краснодар» с минимальным счётом проиграл в гостях ответный матч Лиги Европы хорватскому «Динамо» из Загреба и выбыл из турнира на стадии 1/16 финала. Единственный мяч в этой игре был забит нападающим хорватской команды Миславом Оршичем. На 31-й минуте он поразил ворота, которые у кубанцев защищал 19-летний Станислав Агкацев, дебютировавший в основном составе. В первой игре в Краснодаре сильнее также оказались хорватские футболисты (3:2).