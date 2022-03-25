Россиянка Глазырина пожизненно дисквалифицирована за применение допинга

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина признана виновной Спортивным арбитражным судом (CAS) в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Спортсменка уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию. В одной из проб Глазыриной от декабря 2013 года был обнаружен запрещённый препарат. Её дисквалификация завершилась в 2019 году. После чего она выступала на Кубке IBU. Однако 24 сентября 2020 года её вновь обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Отметим, что она не стала оспаривать первое обвинение, поэтому второе отстранение спортсменки автоматически ведёт за собой пожизненную дисквалификацию. Таким образом, 34-летняя Глазырина не сможет вернуться в спорт.

Ранее олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. По мнению экс-гимнастки, вся история могла быть спланирована с целью нанести ущерб российскому спорту.