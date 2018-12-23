Гараничев выиграл бронзу на КМ по биатлону

Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место (37,25.2). Вторым финишировал француз Кантен Фийон-Майе (+46,5), замкнул тройку россиянин Евгений Гараничев (+54,1).
Ещё один представитель сборной России Александр Логинов стал 15-м с отставанием от лидера в 2,16.2 минуты. Дмитрий Малышко занял 22-е место (+3,12.3).
Француз Мартен Фуркад стал 9-м (+1,28.1).
Для мужчин эта гонка стала последней кубковой в 2018 году. 23 декабря в 16:30 по московскому времени состоится женский масс-старт.
Как писал News.ru, россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону.