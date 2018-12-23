Гараничев выиграл бронзу на КМ по биатлону

https://news.ru/storage/news/354bb04d2bdcf466b5851235ebcbd106/2f366966-0e2f-425d-9d6a-89d14a4aa003_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место (37,25.2). Вторым финишировал француз Кантен Фийон-Майе (+46,5), замкнул тройку россиянин Евгений Гараничев (+54,1).

Ещё один представитель сборной России Александр Логинов стал 15-м с отставанием от лидера в 2,16.2 минуты. Дмитрий Малышко занял 22-е место (+3,12.3).

Француз Мартен Фуркад стал 9-м (+1,28.1).

Для мужчин эта гонка стала последней кубковой в 2018 году. 23 декабря в 16:30 по московскому времени состоится женский масс-старт.

Как писал News.ru, россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону.