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Россиянин стал вторым на ЧЕ по конькобежному спорту

Виктор Лобас Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Виктор Лобас

спорт [ версия для печати ]

Голландец Кай Вербай победил на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. На прохождение дистанции он потратил 1 минуту 8,974 секунды.

Вторым финишировал россиянин Виктор Лобас (1 минута 9,804 секунды), третьим — норвежец Ховар Лорентсен с отставанием от лидера в 0,91 секунды.

Ещё один россиянин Алексей Есин (+1,65) стал шестым, а Артём Кузнецов (+1,78) — девятым.

Чемпионат Европы проходит в итальянском Коллальбо с 11 по 13 января 2019 года.

Российская конькобежка стала второй на ЧЕ, писал News.ru.


#конькобежныйспорт
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