Россиянин стал вторым на ЧЕ по конькобежному спорту

https://news.ru/storage/news/e1702130591cecf473a7f69e994ca584/85469e20-bb03-4329-93fe-7bf1b82d9707_850.jpg Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Виктор Лобас

Голландец Кай Вербай победил на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. На прохождение дистанции он потратил 1 минуту 8,974 секунды.

Вторым финишировал россиянин Виктор Лобас (1 минута 9,804 секунды), третьим — норвежец Ховар Лорентсен с отставанием от лидера в 0,91 секунды.

Ещё один россиянин Алексей Есин (+1,65) стал шестым, а Артём Кузнецов (+1,78) — девятым.

Чемпионат Европы проходит в итальянском Коллальбо с 11 по 13 января 2019 года.

Российская конькобежка стала второй на ЧЕ, писал News.ru.