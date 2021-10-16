Российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2

Команда Team Spirit выиграла чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10. Призовой фонд составил $18,2 млн, сообщает РИА Новости.

Команда с участниками из России и Украины победила в гранд-финале турнира китайскую команду PSG.LGD со счетом 3-2 по картам. Таким образом, пятерым членам Team Spirit и их тренеру достанется около $18,2 млн.

Организация из Китая за второе место получит $5,2 млн. На третьем месте интернациональный коллектив Team Secret ($3,6 млн). При этом общий призовой фонд The International 10 составил более $40 млн, что является рекордом в истории киберспорта.

В составе Team Spirit Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов (все участники из России), а также Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба из Украины). Тренером выступает Айрат Silent Газиев.

The International 10 проходил с 7 по 17 октября. Финал состоялся на Национальном стадионе в Бухаресте. Однако из-за коронавирусных ограничений на него не пустили зрителей. В прошлом году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Первый чемпионат мира по Dota 2 прошёл в 2011 году. Тогда его выиграла украинская команда Natus Vincere.

Ранее сообщалось, что видеоиграми в России увлекаются около 77 млн человек. Аудитория выросла в том числе на фоне пандемии COVID-19 — на самоизоляции у граждан появилось больше свободного времени, а потребность в новых интерактивных развлечениях лишь увеличилась, рассказали NEWS.ru в Федерации компьютерного спорта (ФКС) РФ, ссылаясь на портал NewZoo. При этом Dota 2 называлась самой популярной игрой.