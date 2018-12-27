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Россия может принять чемпионат Европы по гандболу

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил о том, что Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2022 или 2024 годов.

«Будем претендовать на то, что связано с 2022 или 2024 годом. Мы будем подавать комплексную заявку», — приводит слова Шишкарёва «Чемпионат».

По словам президента ФГР, планируется проведение женского турнира в четырёх городах. Полуфинальные матчи планируется проводить в Санкт-Петербурге, а финал — в Москве. Шишкарёв отметил, что есть вероятность проведение встреч в Ростове-на-Дону, Астрахани и Краснодаре.

На прошедшем чемпионате Европы-2018 среди женщин российская команда завоевала серебряные медали, уступив в финальном матче сборной Франции (24:21). Турнир проходил во Франции.


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