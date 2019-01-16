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Российского тренера восславили в США

Nataliya Kondratenko/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский тренер по водному поло Борис Попов был включён в Зал славы мирового плавания в американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида), в котором увековечены достижения во всех водных видах спорта.

Ранее в Зал славы вошли олимпийские чемпионы 1972 и 1980 годов Алексей Баркалов и Александр Кабанов, Александр Долгушин, выигравший с командой золото в Мюнхене в 1972-м, и Евгений Шаронов — вратарь советской сборной на Играх 1980 года, сообщает сайт олимпийской сборной России.

Попов за тренерскую карьеру успел поработать с молодёжной сборной СССР, взрослой сборной СССР и со сборной России с 2000 по 2006 и с 2006 по 2008 год.

Под руководством Попова советская сборная завоевала золотые медали на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Первые члены были введены в Зал славы в 1965 году. К настоящему времени членами клуба являются более 600 спортсменов, тренеров и функционеров. Из них 335 — представители США.

Как писал News.ru, российский бобслеист уйдёт из спорта из-за дисквалификации.


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