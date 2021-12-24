Российский боксёр покормил медведя и поцеловался с ним

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов опубликовал видео на своей странице в Instagram, где он кормит с ложки медведя по кличке Степан, а затем обнимается с ним. Спортсмен не испугался, даже когда медведь несколько раз поцеловал его лицо.

Ужин отдай медведю, — подписал своё видео Кудряшов.

На одной из записей можно услышать, как хозяин медведя пытается остановить своего подопечного от чрезмерных ласк, но боксёра действия животного не напугали. Известно, что Кудряшов выступает в первом тяжёлом весе. Он был чемпионом мира по версиям WBC Silver и WBA International.

Ранее нападающий италья——нского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с полузащитником Павлом Мамаевым из Дубая. Нападающий подписал снимок двумя смайликами — в виде рукопожатия и с сердечками вместо глаз.

Позже в сторис Кокорин добавил видео, которое подписал фразой «Больше не хулиганы». Кокорин и Мамаев в октябре 2018 года стали участниками двух драк. 8 мая 2019 года Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. 19 сентября 2019 года футболисты вышли на свободу по УДО.