Российских биатлонисток настроили «показать зубы» на КМ

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал, как проходила подготовка к эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
«Вчера провели собрание, хорошо поговорили с девчонками по душам. Сказали, что пора показывать зубы, быть понаглее и залазить на пьедестал. Вот во что это вылилось», — цитирует его АСН «Тюменская арена».
Он добавил, что решение заявить Ларису Куклину вместо Ирины Старых было верным из-за физического состояния второй биатлонистки.
Женская сборная России завоевала золото. Команду представляли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место заняли немки, третье — чешки. News.ru сообщал, что победа в эстафете на этапе Кубка мира стала для женской сборной России первой с 2012 года.
Мужская сборная также одержала победу в эстафете. В составе российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Золотой эстафетный дубль россияне на КМ сделали впервые с 2006 года.