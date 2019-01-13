Российских биатлонисток настроили «показать зубы» на КМ

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Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал, как проходила подготовка к эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Вчера провели собрание, хорошо поговорили с девчонками по душам. Сказали, что пора показывать зубы, быть понаглее и залазить на пьедестал. Вот во что это вылилось», — цитирует его АСН «Тюменская арена».

Он добавил, что решение заявить Ларису Куклину вместо Ирины Старых было верным из-за физического состояния второй биатлонистки.

Женская сборная России завоевала золото. Команду представляли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место заняли немки, третье — чешки. News.ru сообщал, что победа в эстафете на этапе Кубка мира стала для женской сборной России первой с 2012 года.

Мужская сборная также одержала победу в эстафете. В составе российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Золотой эстафетный дубль россияне на КМ сделали впервые с 2006 года.