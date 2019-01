Российские хоккеисты уступили американцам в полуфинале МЧМ

Сборная России в упорной борьбе уступила команде США в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира (МЧМ). Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу американцев.

Россияне пытались спасти матч всю его вторую половину, пропустив дважды к 25-й минуте после точных бросков Оскара Уольстрома и Саши Хмелевски. Не помогла сборной России и замена вратаря на полевого игрока за 40 секунд до окончания поединка, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Единственную шайбу у россиян забросил нападающий Григорий Денисенко на 34-й минуте. Сборная России третий год подряд уступила американцам в плей-офф.

GOING FOR GOLD: Phil Kemp clears a game-tying goal off the line in the third period and the Americans hang on to beat Russia 2-1 in the #WorldJuniors semis. U.S. will play winner of Switzerland/Finland for the gold medal on Saturday.



MORE: https://t.co/7zcUJ3EaUm pic.twitter.com/sPnBhFSRb9