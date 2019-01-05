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Российские хоккеисты уступили американцам в полуфинале МЧМ

fhr.ru

спорт [ версия для печати ]

Сборная России в упорной борьбе уступила команде США в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира (МЧМ). Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу американцев.

Россияне пытались спасти матч всю его вторую половину, пропустив дважды к 25-й минуте после точных бросков Оскара Уольстрома и Саши Хмелевски. Не помогла сборной России и замена вратаря на полевого игрока за 40 секунд до окончания поединка, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Единственную шайбу у россиян забросил нападающий Григорий Денисенко на 34-й минуте. Сборная России третий год подряд уступила американцам в плей-офф.

Теперь ей предстоит матч за бронзовые медали. Соперник россиян определится в другом полуфинале, в котором встретятся команды Финляндии и Швейцарии. 

Ранее News.ru сообщал, что поражение в матче с командой РФ на МЧМ-2019 тренер сборной Канады Тим Хантер назвал отличным уроком для своих подопечных. По его словам, российские хоккеисты показали именно тот уровень игры, который от них и ожидали, а его команда несколько расслабилась от частых побед и дала сопернику «слишком много свободы».


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