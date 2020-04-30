Российская школьница на самоизоляции установила 20 рекордов

Российская школьница Каролина Черных за время самоизоляции установила 20 рекордов. По словам 11-летней девочки, ей было просто скучно.
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Чтобы не скучать на самоизоляции, девочка установила за последний месяц сразу 18 мировых и два российских рекорда. Свой марафон она назвала «Гвозди и гири против вируса и пандемии». Теперь в её копилке стояние на голове и поднятие гири, стоя на гвоздях. Она также стала лучшей в силовых упражнениях.
Ставить рекорды ребёнку помогает папа — мастер спорта по армлифтингу. По его словам, дочка легко переносит нагрузку, а чтобы помочь организму с ней справиться, она дважды в неделю ходит в баню.
Ранее NEWS.ru писал, что актёр из «Игры престолов», пауэрлифтер Хафтор Бьернссон побил мировой рекорд, подняв штангу весом 501 кг.
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