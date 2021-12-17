Роналду раскрыл пол будущих близнецов

Стал известен пол близнецов, которых ждут нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду со своей невестой Джорджиной Родригес, это мальчик и девочка. Пол детей пара раскрыла в публикации в Instagram. На данный момент у футболиста уже четверо наследников. Роналду опубликовал видео с момента, когда его дети лопают воздушные шары, а из них высыпаются розовые и голубые конфетти.

Где начинается жизнь и никогда не кончается любовь, — подписал ролик Роналду.

Футболист сообщил о грядущем пополнении семейства 28 октября, выложив совместную фотографию со снимком УЗИ. В подписи к фото он сообщил, что его невеста, модель Джорджина Родригес, ждёт двойню. Игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что они «не могут дождаться встречи».

Роналду встречается с Родригес с 2016 года, у них уже есть общая дочь Алана Мартина, а также пара воспитывает троих детей Роналду от суррогатных матерей. В 2018 году сообщалось об их помолвке.

Ранее сообщалось, что у Роналду мошенническим путём украли €288 тысяч, он этого не заметил и узнал спустя 11 лет. В период с 2007 по 2010 год футболиста обманывала сотрудница туристической компании, которой он доверил свои кредитные карты и коды к ним. От имени игрока было забронировано более 200 поездок, которых он на самом деле не совершал.