Роналду, Месси и Неймар выразили соболезнования в связи со смертью Пеле

Фото: Fototricarico/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Криштиану Роналду

Умерший трехкратный чемпион мира бразилец Пеле был эталоном футбола, память о нем будет жить вечно. Об этом написал на своей странице в Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Португальский футболист принес глубокие соболезнования семье Пеле и всей Бразилии.

Вдохновение для миллионов зрителей, вечный эталон, любовь, которую ты всегда показывал мне, всегда отвечала взаимностью даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт и память о нем будет жить вечно в каждом, кто любит футбол. Покойся с миром, король футбола, — написал Роналду.

Также соболезнования в связи с кончиной легенды мирового футбола выразил восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский нападающий Лионель Месси. «Покойся с миром», — написал он в своих соцсетях.

В свою очередь нападающий сборной Бразилии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар отметил, что Пеле изменил футбол, превратил его в искусство и развлечение, это «дало голос бедным и черным». На минувшем чемпионате мира в Катаре Неймар сравнялся с Пеле по числу голов за сборную страны — оба забили по 77 мячей.

О смерти Пеле 29 декабря в социальных сетях сообщила его дочь Кели Насименту. Футболисту было 82 года. Врачи больницы, в которой он находился в последние дни, сообщили, что причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу стал отказ различных органов на фоне прогрессирующего онкологического заболевания.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В дальнейшем он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.