Роднина раскритиковала заразившихся COVID-19 фигуристов

https://static.news.ru/photo/eb6fed62-360e-11eb-9d82-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала российских фигуристов, которые заразились коронавирусом перед пятым этапом Кубка России.

Речь, в частности, идёт о чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, а также о чемпионах Европы Дмитрии Алиеве и Алёне Косторной. После выступления на московском этапе Гран-при они посетили устроенный организаторами турнира банкет, где и могли заразиться коронавирусом.

Вот, значит, и ответственность. В Европе за это налагаются штрафы, — цитирует Роднину МК.RU.

Ранее на заражение коронавирусом фигуристов отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она заявила, что это не должно влиять на календарь соревнований. Кроме того, она порекомендовала спортсменам и тренерам не ходить по банкетам, а отдыхать дома и готовиться к следующим турнирам.

Как писал NEWS.ru, американский журналист Филип Херш раскритиковал организаторов Гран-при в Москве за присутствие зрителей. Он назвал это решение игрой в русскую рулетку, учитывая то, что Россия входит в первую пятёрку по уровню заболеваемости коронавирусом. Журналист отметил, что РФ пренебрегает медицинским регламентом ISU касательно фигуристов, а также игнорирует ключевые рекомендации, разрешая спортсменам объятия, поцелуи и освобождая от ношения масок.