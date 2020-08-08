Родченков: США скрыли положительные допинг-пробы на Олимпиаде-1996

https://static.news.ru/photo/1af6e382-da58-11ea-9240-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, какие нарушения были допущены Соединёнными Штатами во время Олимпийских игр в Атланте в 1996 году.

По его словам, тогда американский Национальный олимпийский комитет скрыл несколько положительных допинг-проб. Родченков в интервью Daily Mail утверждает , что об этом ему рассказал бывший директор допинг-лаборатории НОК США.

Родченков сбежал в США в 2015 году. Его показания легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что в России создана система государственной поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград. Родченков длительное время не появлялся на публике, а в 2018 году показал свой новый облик: у него изменились черты лица и причёска. Он признался, что был вынужден изменить свою внешность из-за боязни покушения.

Как писал NEWS.ru ранее первый заместитель председателя оргкомитета «Олимпиада-80» Виталий Смирнов рассказал о проблемах, которые тесно связаны с бойкотом московских Игр.