РФС огласил состав сборной России по футболу на ближайший сбор

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал имена футболистов, которые будут вызваны на первый сбор команды в этом году. В этот список вошли 27 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

При этом состав сборной России не были вызваны игроки зарубежных клубов: полузащитник «Монако» Александр Головин, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин. Также без вызова в сборную остался бывший капитан национальной команды Артём Дзюба, который при Карпине не провёл в команде ни одной встречи.

В связи с тем, что Международная федерация футбола отменила матч сборной России с командой Польши за право принять участие на чемпионате мира, российские футболисты проведут учебно-тренировочный сбор в Москве, который продлится с 21 по 27 марта.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью Первому спортивному радио раскритиковал идею введения Fan ID. По мнению Карпина, паспорта болельщиков принесут неудобства людям, желающим посещать футбольные матчи. Тренер полагает, что это вызовет протест среди болельщиков.