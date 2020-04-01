https://static.news.ru/photo/2cfce884-73fa-11ea-b244-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Резцова Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова намерена подать иск против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который жёстко раскритиковал её за несоблюдение режима самоизоляции.

Об этом она заявила в интервью РИА Новости. По словам экс-биатлонистки, раньше у них с Губерниевым были нормальные отношения. Однако после его высказываний в её адрес она решила, что «кто-то должен остановить этот беспредел».

Я уже подумала о том, что мне нужно найти хорошего адвоката и остановить этот беспредел в высказываниях Губерниева, который не имеет гражданского права допускать оскорбления личности, — заявила Резцова.

Она также отметила, что ничего не нарушала и никого не оскорбила, а Губерниев, в свою очередь, не имеет права оскорблять её и её семью.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал Анфису Резцову, признавшуюся в несоблюдении режима самоизоляции. По словам телеведущего, его возмутило поведение бывшей биатлонистки, игнорирующей призывы оставаться дома. Он заявил, что былые заслуги не дают ей право «нести всякую чушь». Кроме того, Губерниев выразил уверенность, что олимпийское золото биатлонистка в своё время получила благодаря употреблению допинга.