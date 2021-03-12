Решение CAS – глупость: почётный президент ОКР ответил на запрет «Катюши»

https://static.news.ru/photo/4230c764-83d2-11eb-a88e-96000091f725_660.jpg Александр Жуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков прокомментировал запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на использование сборной РФ песни «Катюша» на Олимпиадах в Японии и Китае.

Я могу назвать это решение CAS глупостью. К этому мне больше нечего добавить, — цитирует его ТАСС.

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам выступать на ОИ и других международных соревнованиях под символикой РФ до середины 2022 года. В ОКР предложили вместо национального гимна использовать песню «Катюша», написанную композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским в 1938 году.

Спортивный арбитраж эту инициативу отклонил. Отказ CAS объяснил тем, что «Катюша» считается в России патриотической песней, содержащей призыв к солдатам защищать Родину. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК).

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Игры в Пекине состоятся 4–20 февраля 2022 года.

Как писал NEWS.ru, использовать «Катюшу» вместо гимна ещё в декабре предложил народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня.