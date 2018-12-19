RCC открестился от подписания Минеева

Исполнительный директор RCC Николай Клименко исключил возможность проведения в промоушене боя Владимира Минеева с Магомедом Исмаиловым.
«Владимир не бился с какими-то супертоповыми бойцами, и мы не оплатили бы ему гонорар. Проблема не в наших деньгах, дело в том, что он не стоит этих денег», — приводит его слова ToFight.
Клименко добавил, что медийность, которая есть у Минеева, не поможет ему заслужить расположение RCC.
Минеев — российский кикбоксёр, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира. В разное время он владел титулами чемпиона по версии таких организаций, как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.
Как писал News.ru, Иван Штырков одержал досрочную победу на RCC5.