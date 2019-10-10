https://static.news.ru/photo/b1072ba2-eb5c-11e9-bac9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде заявил, что РФ будет продолжать сотрудничество с WADA.

Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA. Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам, — сказал Путин на встрече с руководителями международных спортивных организаций, слова которого приводит РИА Новости .

Путин отметил, что знает о проблемах, с которыми сталкиваются российские спортсмены, и подчеркнул, что задача спорта — не разъединять страны и людей, а объединять их.

Мы будем спокойно работать над этими проблемами. Я имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями, — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия готова обсуждать все проблемы, связанные с вопросами мирового спорта, писал News.ru.