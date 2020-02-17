https://static.news.ru/photo/303b4cb0-51a5-11ea-9599-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: aleksandr_loginov/instagram.com

Президент России Владимир Путин назвал блестящим выступление российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В телеграмме, направленной Логинову, Путин поздравил его с победой на чемпионате мира.

Вы блестяще выступили в итальянском Антхольце-Антерсельве, уверенно обошли сильных соперников, вернули нашей стране «золото» в мужском спринте — одной из наиболее престижных дисциплин биатлона, — гласит послание.

На чемпионате мира по биатлону Александр Логинов занял первое место в спринте, преодолев дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды и не совершив ни одного промаха на огневых рубежах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё опубликовал на своей странице в Instagram фотографию «чаепития» в компании россиянина Александра Логинова и француза Эмильена Жаклена.