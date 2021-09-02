Путин оценил возможность проведения новой Олимпиады в России

Россия рассматривает возможность проведения ещё одной Олимпиады. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Россия не исключает возможности подачи заявок на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке, — отметил российский лидер.

Он также выразил надежду, что олимпийские принципы не будут извращаться, в том числе политизацией этой темы.

В 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. Летние в последний раз проводились в стране в 1980 году — Олимпиада в Москве.

1 сентября гимнастка Ангелина Мельникова, которая на Олимпийских играх — 2020 в Токио завоевала одну золотую и две бронзовые медали, пожаловалась на карантин перед встречей олимпийцев с Владимиром Путиным.