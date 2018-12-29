Путин сыграл в хоккей у стен Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин вышел на лед в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он проходит на главном катке на Красной площади.
Глава государства привычно выступает под 11-м номером, а компанию ему составляют министр обороны Сергей Шойгу, а также члены Совета легенд Ночной лиги, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги.
Владимир Путин забил первую шайбу на товарищеской встрече с передачи Павла Буре.
За матчем традиционно наблюдают сотни жителей и гостей столицы, которые вечером гуляют в центре Москвы.
Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Главная цель любительской спортивной организации — развитие этого вида спорта в нашей стране.
Как сообщал News.ru, молодёжная сборная России по хоккею одержала победу в матче против команды Чехии (2:1) на чемпионате мира. После матча едва не завязалась драка между игроками обеих команд.