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Путин сыграл в хоккей у стен Кремля

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

спорт [ версия для печати ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин вышел на лед в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он проходит на главном катке на Красной площади. 

Глава государства привычно выступает под 11-м номером, а компанию ему составляют министр обороны Сергей Шойгу, а также члены Совета легенд Ночной лиги, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги. 

Владимир Путин забил первую шайбу на товарищеской встрече с передачи Павла Буре. 

За матчем традиционно наблюдают сотни жителей и гостей столицы, которые вечером гуляют в центре Москвы. 

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Главная цель любительской спортивной организации — развитие этого вида спорта в нашей стране.

Как сообщал News.ru, молодёжная сборная России по хоккею одержала победу в матче против команды Чехии (2:1) на чемпионате мира. После матча едва не завязалась драка между игроками обеих команд.


#спорт #кремль #владимирпутин #НХЛ #краснаяплощадь
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