USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Прядкин отказался выдвигаться на выборы главы РФС

Сергей Прядкин Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сергей Прядкин

спорт [ версия для печати ]

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин прокомментировал возможное выдвижение своей кандидатуры на выборы главы организации.

Прядкин заявил, что не собирается участвовать в выборах, сообщает «Спорт-Экспресс». Также он добавил, что председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков присутствовал на Исполкоме РФС, но он не слышал, что председатель правления ПАО «Газпром нефть» хочет выдвигаться на пост главы футбольной организации. 

Александр Алаев, который стал исполнять обязанности президента РФС после того, как Виталий Мутко временно сложил полномочия в 2017 году из-за допинговых разбирательств в российском спорте, сказал, что подумает о выдвижении.

13 января — последняя дата подачи документов на выборы президента РФС. Для подачи нужна поддержка пяти членов организации.

News.ru писал, что Мутко окончательно сложил полномочия президента Российского футбольного союза. С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году.


#футбол #РФС #Мутко
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
спорт 13:38, 19 декабря 2018
Заслуженный тренер России умер в 58 лет
спорт 13:30, 19 декабря 2018
Колосков: отставка Мутко — разумный шаг
спорт 13:21, 19 декабря 2018
«Балтика» нашла нового тренера
Лента новостей
экономика 17:17
Реальные доходы населения упали в ноябре почти на 3%
спорт 17:17
Россиянка остановилась в шаге от пьедестала на Кубке IBU
в мире 17:16
Лидер ХАМАС может посетить Россию
общество 17:14
Совфед: западные фильмы делают из россиян бесполых существ
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
Другие новости
спорт 17:17
Россиянка остановилась в шаге от пьедестала на Кубке IBU
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top