Прядкин отказался выдвигаться на выборы главы РФС

https://news.ru/storage/news/c0b5febd1c4b3efff0182a1d2a2b3eb9/e20234be-af87-497e-bb55-b37169cf67f6_850.jpg Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сергей Прядкин

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин прокомментировал возможное выдвижение своей кандидатуры на выборы главы организации.

Прядкин заявил, что не собирается участвовать в выборах, сообщает «Спорт-Экспресс». Также он добавил, что председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков присутствовал на Исполкоме РФС, но он не слышал, что председатель правления ПАО «Газпром нефть» хочет выдвигаться на пост главы футбольной организации.

Александр Алаев, который стал исполнять обязанности президента РФС после того, как Виталий Мутко временно сложил полномочия в 2017 году из-за допинговых разбирательств в российском спорте, сказал, что подумает о выдвижении.

13 января — последняя дата подачи документов на выборы президента РФС. Для подачи нужна поддержка пяти членов организации.

News.ru писал, что Мутко окончательно сложил полномочия президента Российского футбольного союза. С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году.