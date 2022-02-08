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«Просрал старт восьмилетия»: Устюгов оценил выступление в спринте на ОИ

16:49, 08 февраля 2022
«Просрал старт восьмилетия»: Устюгов оценил выступление в спринте на ОИ Сергей Устюгов Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press
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Сергей Устюгов поставил себе неудовлетворительную оценку за выступление на Олимпийских играх в Пекине. Российский лыжник по собственной инициативе пропустил скиатлон, а в спринте не смог выйти в финал. Спортсмен сделал вывод, что его соотечественники Артём Мальцев и Александр Терентьев лучше готовы к Олимпиаде, поэтому должны выступить в эстафете, сообщает Sports.ru.

Устюгов заявил, что «Мальцев и Терентьев были сильнее, чем он».

Обиды нет никакой, побеждает сильнейший, всегда так было. Сильнейший и хитрейший. А я просрал старт своего восьмилетия. Личную гонку, не выходя на скиатлон. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь, — отметил Устюгов.

Терентьев стал бронзовым призёром спринта, а Мальцев финишировал пятым. В скиатлоне золото выиграл Александр Большунов, а Денис Спицов завоевал серебро.

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