«Просрал старт восьмилетия»: Устюгов оценил выступление в спринте на ОИ

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Российский лыжник Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Он показал третий результат в спринте, который спортсмены преодолели коньковым стилем.

Победителем старта стал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым к финишу пришёл Федерико Пеллегрино, отстававший от первого места на 0,26 секунды. Третьим в финальном забеге стал Александр Терентьев. Отметим, что ещё один...