«Просрал старт восьмилетия»: Устюгов оценил выступление в спринте на ОИ

Сергей Устюгов поставил себе неудовлетворительную оценку за выступление на Олимпийских играх в Пекине. Российский лыжник по собственной инициативе пропустил скиатлон, а в спринте не смог выйти в финал. Спортсмен сделал вывод, что его соотечественники Артём Мальцев и Александр Терентьев лучше готовы к Олимпиаде, поэтому должны выступить в эстафете, сообщает Sports.ru.
Устюгов
Обиды нет никакой, побеждает сильнейший, всегда так было. Сильнейший и хитрейший. А я просрал старт своего восьмилетия. Личную гонку, не выходя на скиатлон. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь, — отметил Устюгов.
Терентьев стал бронзовым призёром спринта, а Мальцев финишировал пятым. В скиатлоне золото выиграл Александр Большунов, а Денис Спицов завоевал серебро.