Программы Тутберидзе для Косторной шокировали Плющенко

https://static.news.ru/photo/b903cc40-d3e9-11ea-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подверг резкой критике новые программы Алёны Косторной, поставленные ей в группе известного тренера — Этери Тутберидзе. По словам спортсмена, выступления придётся менять, так как они «просто ужасные». Кроме того, по словам чемпиона, сама Косторная их тоже не любит.

Алёне это не нравится, она сама это сказала, — цитирует Евгения Плющенко РИА Новости.

Он добавил, что к переходу Косторной в свою группу не имел отношения. Кроме того, чемпион пообещал новые сенсации в российском фигурном катании после решения Алёны покинуть Тутберидзе. По словам тренера, в РФ много «потрясающих» атлетов, а уход Косторной является только началом. Плющенко подчеркнул, что не намерен переманивать других фигуристов более выгодными финансовыми условиями.

Накануне взорвалась очередная трансферная бомба в мире фигурного катания. Чемпионка Европы, главное открытие этого сезона Алёна Косторная присоединилась к группе «Ангелы Плющенко». Почему Косторная ушла от Тутберидзе и как это может повлиять на именитого наставника, рассказывается в материале NEWS.ru.