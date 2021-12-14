Призёр Олимпиады объявил сбор средств на снегоход для создания лыжных трасс

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года, лыжник Александр Бессмертных объявил о сборе средств на снегоход среди подписчиков в Instagram. Спортсмен планирует с помощью этого транспортного средства проложить лыжную трассу в Ленинском районе Кемерово, пишет «ФедералПресс».

Я хочу, чтобы в каждом городе было как можно больше трасс, так как лыжи — это самый массовый вид спорта зимой. Я размещу свою личную карту и буду скидывать каждый день сумму, которую мы наберём, — подчеркнул Бессмертных.

Спортсмен предложил предпринимателям и обычным людям присоединиться к сбору средств. Всего на покупку снегохода уйдёт 380 тысяч рублей. Многие фанаты поддержали инициативу лыжника. Под публикацией также отметился известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев. Он поинтересовался, почему решением этого вопроса не может заняться мэрия или местный спорткомитет.

Ранее армлифтер из Улан-Удэ Андрей Пичугин, страдающий от неизлечимой икоты, попросил помощи в сборе средств на дорогостоящую операцию. Ему необходимо удалить нерв, который контролирует диафрагму и регулирует дыхание.