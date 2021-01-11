Премьер Японии и Билл Гейтс считают возможным проведение Олимпиады

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвали крайне важным проведение масштабной вакцинации от COVID-19 в развивающихся странах, в том числе и для обеспечения безопасности запланированных на лето Олимпийских игр в Токио.
Такое мнение они высказали в ходе телефонного разговора, прошедшего 12 января.
Успешное проведение Олимпиады в этом году станет важным сигналом для всего мира, — отметил Гейтс, который в настоящее время является главой фонда, выделившего сотни миллионов долларов на борьбу с пандемией.
В ответ японский премьер заявил о решительном настрое успешно провести Игры в Токио. По его словам, токийские власти готовы принимать активное участие в международных программах, обеспечивающих развивающимся странам доступ к вакцинам,
Ранее NEWS.ru писал, что судьи Высшего апелляционного суда в Перу вынесли резолюцию, согласно которой пандемия коронавируса была «создана преступными элитами, доминирующими в мире». В качестве элит судьи Чинчи и Писко назвали Билла Гейтса, Джорджа Сороса и Рокфеллеров.