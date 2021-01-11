Премьер Японии и Билл Гейтс считают возможным проведение Олимпиады

https://static.news.ru/photo/bdff3c8a-54a3-11eb-9d3e-fa163e074e61_660.jpg Токио Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвали крайне важным проведение масштабной вакцинации от COVID-19 в развивающихся странах, в том числе и для обеспечения безопасности запланированных на лето Олимпийских игр в Токио.

Такое мнение они высказали в ходе телефонного разговора, прошедшего 12 января.

Успешное проведение Олимпиады в этом году станет важным сигналом для всего мира, — отметил Гейтс, который в настоящее время является главой фонда, выделившего сотни миллионов долларов на борьбу с пандемией.

В ответ японский премьер заявил о решительном настрое успешно провести Игры в Токио. По его словам, токийские власти готовы принимать активное участие в международных программах, обеспечивающих развивающимся странам доступ к вакцинам, передаёт Kyodo.

Ранее NEWS.ru писал, что судьи Высшего апелляционного суда в Перу вынесли резолюцию, согласно которой пандемия коронавируса была «создана преступными элитами, доминирующими в мире». В качестве элит судьи Чинчи и Писко назвали Билла Гейтса, Джорджа Сороса и Рокфеллеров.